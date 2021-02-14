Пожар в хостеле Москвы ликвидирован

Пожар в хостеле в центре Москвы, где произошло частичное обрушение кровли, ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по городу Москве.

«Благодаря слаженной работе пожарных в 21.40 минут пожар был локализован и в 22.07 пожар был полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 19.48 поступила информация о возгорании на первом этаже двухэтажного здания старой постройки на улице Мясницкая дом 24/7. Еще до прибытия экстренных служб, из здания были выведены около 40 человек. По информации СМИ, внутри здания находились 55 постояльцев и двое сотрудников.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. О пострадавших информация не поступала.