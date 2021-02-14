Байден, Зеленский и послы G7 в Донбассе: почему Украина перестала скрывать свое отношение к Минским отношениям

На этой неделе исполнилось шесть лет с того момента, когда в 2015 году Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин после многочасовых переговоров подписали так называемые Минские соглашения – пакет документов для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

В шестую годовщину подписания Минских соглашений президент Украины ведет себя совсем не мирно. Он поехал на передовую осматривать позиции, общаться с офицерами ВСУ. Риторика Зеленского заслуживает отдельного внимания: он будто к чему-то готовит своих бойцов.

«Мы не просто так сегодня тут. Все должны знать, что армия находится в нормальном состоянии. В сильном состоянии, и психологически крепком», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Уже не первый месяц ВСУ активно перевооружают. К линии разграничения стягивают технику, украинские военнослужащие возводят там новые укрепления. И все эти приготовления украинские власти оправдывают просто, обвиняя в провокациях ополчение Донбасса и Россию.

«Мы понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Эта поездка Зеленского на передовую - не рядовая. Вместе с ним в расположение 503-й бригады ВСУ приехали послы G7.

«Временная поверенная в делах США Кристина Квин вместе с Зеленским и послами побывала возле линии разграничения, чтобы услышать, как российские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать защитников Украины», - говорится в сообщении посольства США в Киеве в Twitter.

На самом деле в приграничной зоне жители Горловки, что под Донецком, показывают разбитые дороги, снаряды ВСУ, попавшие в их дома.

«Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме - теме военных потерь. Де юре “перемирия” не было и нет. РФ заходит во все большую изоляцию, подходит к новому пакету санкций, причем и от США, и от ЕС. И они, эти санкции далеко не в последнюю очередь заслуга нашей армии и дипломатии», - написал советник президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в Facebook.

В том, что Украина не выполняет и не собирается выполнять Минские соглашения, никакого сюрприза нет. Но почему украинские власти перестали это скрывать.

«На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел - это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят», - заявил председатель контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Глава офиса Владимира Зеленского не стесняясь заявляет, что Минские соглашения Украина выполнять не будет, потому что ей нужны новые, написанные совместно с Вашингтоном.

«Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой они были подписаны. За шесть лет со времени подписания соглашений прогресса нет. Однако США, как стратегический партнер Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта в Донбассе и в решении вопроса о возвращении всех украинских территорий», – заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

На заседании ООН по Минским соглашениям постпред России открыто заявляет, что Запад подстрекает Киев к очередной войне.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о “российской агрессии”, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», - сказал постпред РФ при ООН и Совбезе ООН Василий Небензя.

Вашингтон и Киев уже наметили определенный план, первый пункт которого – окончательный срыв Минских соглашений.

«Украина хочет, чтобы Минские договоренности перестали существовать. Пусть скажут это сами. Президент Владимир Зеленский говорит, что Минские договоренности плохие, но позволяют сохранять санкции против России. Весь процесс, который сейчас мы наблюдаем при обязательном сохранении Минских договоренностей на столе, означает, что дискредитация руководства Украины идет полным ходом», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Почему именно сейчас официальный Киев идет на обострение конфликта? Все изменилось, когда президентом США стал Джо Байден. Новый глава Белого Дома вернул в свою администрацию тех людей, которые еще при Обаме организовывали на Украине майдан – Джон Салливан, Саманта Пауэр и раздававшую печенья Виктория Нуланд.

«Послушайте речь Байдена после вступления его в должность. Речь шла о противостоянии с Китаем и Российской Федерацией. Украина их не интересует. Украина - это разменная монета, судьба которой с точки зрения американцев абсолютно никого не волнует. А вот причинить ущерб России, максимальный ущерб с конфликтом, с противостоянием - вот тут американцы способны подтолкнуть нынешнее марионеточное руководство Украины на что угодно», - считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

В киевской политике легко разглядеть интересы США. Вот Вашингтон устами украинского премьера рассуждает о российской угрозе. Это делается для того, чтобы перебросить еще несколько американских кораблей в Черное море.

«НАТО усилило свое присутствие в Черноморском регионе. Мы увеличили наш флот. За последние несколько недель направили туда еще три американских корабля. Мы подняли в воздух больше самолетов. Это связано с наращиванием российской группировки в Черном море. В месте, которое имеет стратегически важно значение для Альянса и его партнеров», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Власти Украины только этого и ждут. На неделе они открыли для самолетов НАТО небо Киева и Крыма, что больше похоже на опасную провокацию.

«По поводу разрешения Украины использовать воздушное пространство НАТО над Крымом – это, конечно, попахивает откровенной и злонамеренной провокацией. Что будет? Можно к бабке не ходить – эти самолеты будут встречены нашими силами ПВО. Сначала их засекут на локаторах, потом выскочит парочка дежурных звеньев ПВО», - сказал военный обозреватель, член общественного Совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец.

Владимир Зеленский приходил к власти, обещая избирателю мир на Донбассе, автономию Востоку и уважение к русскому языку. По сути, он нарушил все предвыборные обещания и пошел по стопам Петра Порошенко.

«Последние его указы, серия указов, говорят о том, что ему море по колено. Если дали команду, он готов идти не зная брода. И более того, я не вижу в его окружении людей, которые могли бы его тормознуть, остановить, потому что уровень этих людей примерно такой же, как и у него самого», - считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Похоже, украинская политика опять возвращается в 2014-й. Вот и экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов дает очередное интервью. На неделе он признался в симпатиях к Навальному, «он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. Враг нашего врага – это наш союзник».