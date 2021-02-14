Трамп прокомментировал несостоявшийся импичмент в сенате

Экс-лидер США Дональд Трамп назвал несостоявшийся процесс импичмента в сенате «охотой на ведьм». Также политик пообещал «продолжить путь к величию Америки». Напомним, ранее стало известно о том, что сенат оправдал бывшего президента по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Также Трамп пообещал в ближайшие месяцы «многим поделиться».

«Это еще одна стадия охоты на ведьм в истории нашей страны. Никакому президенту не приходилось проходить через это», - сказано в письменном заявлении Трампа, передает NBC.

Напомним, верхняя палата конгресса США не набрала необходимых двух третей для вынесения импичмента бывшему главе государства.

При этом, Дональд Трамп не уточнил свои планы и не сказал, собирается ли баллотироваться на пост президента вновь.

Напомним, палата представителей конгресса 13 января объявила Трампу импичмент из-за подстрекательства к штурму Капитолия во время речи в Вашингтоне в день утверждения итогов президентских выборов.