Из-за пожара из здания в центре Москвы эвакуированы 40 человек

В центре Москвы на улице Мясницкая, дом 24/7, произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания старой постройки. По предварительной информации, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по городу Москве.

«В 19:48 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о загорании по адресу: Мясницкая ул., д.24/7. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на 1 этаже двух этажного здания», - говорится в сообщении.

Еще до прибытия экстренных служб, из здания были выведены около 40 человек. Информации о пострадавших нет.

«Принятыми мерами в 20:18 открытое горение ликвидировано», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в здании на Мясницкой, где произошел пожар, располагаются кафе и хостел.