Перекрыто движение и обрушена кровля: в центре Москвы полыхает хостел

В центре Москвы обрушилась кровля горящего хостела. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Как рассказал ТАСС собеседник, внутри помещения находились 55 постояльцев и двое сотрудников. Эвакуированы, по данным МЧС, 40 человек.

Площадь возгорания в двухэтажном здании составляет 500 квадратных метров. Спасатели заявили, что огонь распространяется очень быстро.

Возгорание произошло в доме 24/7, строение 3, на улице Мясницкой. Движение по ней перекрыто, сообщили в департаменте транспорта.

«Затруднение движения - 0,4 километра», - сказано в аккаунте Дептранса в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал один человек. Причины возгорания устанавливаются.