Археологи нашли самую древнюю пивоварню в мире

Археологи обнаружили на юге Египта самую древнюю пивоварню в мире. Ее раскопала совместная египетско-американская группа.

Пивоваренный завод расположен в 450 километрах к югу от Каира на территории древнего города Абидоса. Он состоит из восьми помещений. Каждое из них - по 20 метров в длину и 2,5 метра в ширину. В комнатах ученые нашли примерно по 40 глиняных резервуаров. Именно в них, предположительно, и хранилось пиво.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министерства по делам древностей и туризма Египта, завод может относиться к временам фараона Нармера, который правил в конце XXXII века до нашей эры.

Археологи считают, что пиво, вероятнее всего, использовали в ритуальных целях на церемониях правящей элиты.