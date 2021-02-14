Месть за приговор Навальному: как сторонники блогера хотят использовать ЕС в своих целях

Отношения России и Европы, похоже, приближаются к точке своего окончательного разлома. Буквально через неделю, 22 февраля, на ближайшей встрече глав МИД стран ЕС будет поставлен вопрос о новом пакете санкций против России. И представлять их странам Европы будет лично глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Россия не оправдала ожиданий по становлению современной демократии, а правительство страны не оставляет возможности для демократического верховенства закона. Было бы правильно включить санкции», - заявил он.

Но и терпению России приходит конец. Нас в Европе давно перестали слышать, санкции поставлены на поток, нет никакой реакции на уже фактически геноцид русского населения Украины, происходит откровенное вмешательство во внутренние дела страны.

«Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Уже откровенно выходящая за рамки каких-либо международных норм истерика с новой силой вспыхнула после визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. То, чем обернулась эта поездка, европейских парламентариев буквально повергло в шок.

«Печально известная пресс-конференция с Лавровым вызвала возмущение среди многих моих коллег, и вы услышите это позже. Поведение министра иностранных дел Лаврова было недружелюбным и неприемлемым», - отметил член Европейского парламента Майкл Гахлер.

После приговора Алексею Навальному его разгневанные спонсоры отправляют в Москву руководителя внешнеполитической службы Евросоюза. Задачи поставлены совершенно определенные: требовать и угрожать, угрожать и требовать. Еще перед отъездом, как перед боксерским поединком, европарламентарии подбадривали Борреля: от него ждут «жесткости и решительности».

Первым делом в Москве помощники главы европейской дипломатии встретились с близким окружением Навального и обещали им всяческую поддержку. И лишь после этого Жозеп Боррель провел переговоры с главой российского МИД. Вернувшись в Брюссель, лично пообещал поднять санкционный вопрос 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС.

«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», - заявил он.

Дальнейшие события – это уже сплошной массовый всеевропейский психоз. Очевидно, что наружу полезло все, что раньше тщательно гримировалось под благородные цели борьбы европейцев за счастье всего мира. Депутаты Европарламента дружным хором призывают организовать против России едва ли не крестовый поход.

«Нам нужна единая стратегия в отношении России, которая учитывала бы угрозы, которые Россия представляет для нашей безопасности. Значит, совет должен будет выдвинуть четкие и жесткие санкции в отношении России, Путина и его союзников», - сказала депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

И ее заявление как нельзя лучше раскрывает истинные причины такого маниакального интереса к внутренним делам России. Депутат очень четко обозначает врагов - Россия, Путин и союзники. А Навальный - дорогой, коммерческий проект.

«Здесь дело не в Навальном. Дело в том, что идет согласованная всем коллективным Западом линия на не просто сдерживание России, а на агрессивное сдерживание России. Потому что мы не нравимся им тем, что имеем свое собственное суждение о том, что происходит в мире. И в отличие от огромного количества стран, которые тоже имеют свое суждение, мы это суждение высказываем и отстаиваем практическими делами. Историческое прошлое, наши предки, генетический код не позволяют проглатывать оскорбления и попытку в одностороннем порядке доминировать над всем и вся», - отметил Лавров.

Сам же Навальный на минувшей неделе продолжил свое позорное выступление в Бабушкинском суде Москвы. Из-за оскорблений, которыми блогер фонтанировал в адрес 94-летнего ветерана, от участия в судебном заседании Игнат Артеменко отказался. Навальный же продолжал вести себя надменно. На глазах у европейских дипломатов, которые вновь пришли в зал суда, он хамил судье.

«Допрос в фашисткой комендатуре очень напоминает это заседание суда. В связи с чем, ваша честь, я прошу разрешения обращаться к вам не ваша честь, а оберштурмбанфюрер», - говорил он.

Во вторник стало известно, что супруга Навального Юлия тайно вылетела в Германию. Один из пассажиров рейса рассказал, что уже в аэропорту Франкфурта-на-Майне она не пошла с остальными к выходу, а осталась в транзитной зоне. Позже ее вывезли через другой выход. Еженедельник Der Spiegel этот визит назвал частным. То есть обычного туриста, Юлию Навальную, в аэропорту Франкфурта встречают как высокого государственного деятеля. И это происходит во время жесткого локдауна. Например, власти Германии не впустили в страну немецкого футболиста и тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Спортсмен приехал на похороны матери, но коронавирусные ограничения нарушить ему не позволили. Другое дело - супруга Навального. Дела, связанные с ней, похоже, намного важнее коронавирусных условностей.

«Навальный сам отыграл свою роль в оперативной комбинации, которую американские спецслужбы разворачивали. Он сел, он стал жертвой, он им больше не нужен. Теперь они будут думать, как этого опасного свидетеля утилизировать. Его теперь заменят, скорее всего, на Юлию Навальную. Находясь в Германии, за рубежом, проще получать консультации и инструкции от тех, кто курирует твою деятельность», - объяснил политолог Андрей Манойло.

В настоящее время эту информацию подтверждают компетентные источники - сторонники Навального ведут на Западе активные консультации. Очевидно, что теперь им нужен обновленный план действий. МИД России уже располагает информацией о том, что новые инструкции сторонники Навального получили еще в начале недели.

«В представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути - это встреча стран НАТО. НАТОвцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такая активная деятельность Леонида Волкова не осталась без внимания и в России. Следственный комитет обвинил его в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям, к участию в незаконных акциях 23 января. Координатор региональных штабов Алексея Навального объявлен в международный розыск. Еще один соратник блогера, Владимир Ашурков, по делу о хищении в международном розыске находится еще с 2014 года. И все это время занимается поиском для Навального потенциальных спонсоров. Не остался Ашурков в стороне и от новой авантюры Навального. Не так давно он направил прошение Джо Байдену ввести санкции против нескольких десятков российских граждан, в числе которых глава Минздрава Михаил Мурашко, глава ФСБ Александр Бортников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ашурков потребовал ввести санкции даже против журналистов, например, Маргариты Симоньян.

«Санкции мне до гульфика. Если мне запретят ездить в мой родной Адлер и в мой родной Краснодар, и на дедушкину дачу в станицу Григорьевская, я буду страшно переживать. Я, наверное, сойду с ума. А что, запретить мне счета в Америке? У меня их нет. Запретить мне недвижимость за границей? У меня ее нет. Запрещайте на здоровье, это просто смешно», - рассказала главный редактор RT.

Похоже, отправляя в Россию главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, в Европе были уверены, что основательная российская дипломатия постарается в очередной раз сгладить углы и пойдет на некоторые уступки. Тогда, выражаясь военным языком, оставалось бы лишь развить успех и планомерно дожимать ситуацию.

Россия всегда стремилась и стремится к добрососедским отношениям со всеми европейскими странами, несмотря на попытки переписать историю, на возрастающую антироссийскую риторику и бесконечные санкции. И еще есть возможность остановить эскалацию.