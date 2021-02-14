БПЛА «Сова» и бесшумные дроны: над чем работают военные ученые в технополисе «ЭРА»

В инновационном технополисе «ЭРА», где рождаются сейчас все новейшие военные разработки, в разгаре работа над новым поколением беспилотников. За короткое время эти летательные аппараты прошли большой путь - от громоздких и неуклюжих до умных, бесшумных и невидимых. И теперь именно беспилотные роботы с искусственным интеллектом выходят на передовые позиции.

И нашим ученым уже есть что показать. Например, уникальный беспилотный дрон для разведки в замкнутом пространстве. И один из самых сложных проектов, который реализуется в технопарке, комплекс «Сова».

«В первую очередь сложность разработки состоит в том, что нужно создать абсолютно автономную систему, без участия оператора. Всегда, когда модель управляется оператором, присутствует радиоканал. А в здании, к примеру, где в фундаменте есть арматура, происходит экранирование сигнала, более того, может использоваться подавление сигнала», - объяснил оператор 4-й научной роты Никита Воевода.

На экране лучи – сенсоры, - при помощи которых искусственный интеллект сам ориентируется в пространстве. Темнота, дым, - неважно, - они выполняют задачу. Просто нажать на кнопку, указать на цель и беспилотник вернется с подробной трехмерной картой. Это один из ярких примеров технологии двойного назначения: дрон пригодится не только военным, но и полицейским, пожарным и спасателям.

«Загрязненный проход или существует опасность обрушения здания и человеку заходить туда до обследования этим аппаратом реально не рекомендуется», - рассказал майор, заместитель начальника научно-исследовательского отдела поисковых и прогнозных исследований Евгений Назаров.

К примеру, небольшие квадрокоптеры, для основа будущего роя, так называется боевой порядок, когда для атаки используются не один, а десятки или сотни беспилотников. Важно научить искусственный интеллект управлять огромной командой маленьких дронов. Чтобы они не сталкивались, а маневрировали, прикрывали и работали в команде. Пока идет начальный этап, когда нужно определить место в воздухе для каждой машины. Эти дроны второго поколения, невидимые для систем наведения.

«Против военных дронов второго поколения глушить спутниковую навигацию, связь, бесполезно. Дроны не используют спутниковую навигацию, не используют связь, двигаются в автоматическом режиме. Находят цель и уничтожают ее», - оператор 4-й научной роты, взвод робототехники Никита Попков.

Чтобы такой беспилотник уничтожить, его нужно сначала обнаружить. Хотя бы по звуку. Поэтому важно, чтобы дроны летали максимально бесшумно. Для этого в технопарке построили уникальный стенд, на котором испытывают разные винты.

По звуку от работающих винтов беспилотники обычно и замечают, поэтому сегодня на специальном стенде, который впервые запустили для телеканала «Звезда», проверяют насколько дрон шумный.

В технопарке изучают, как бороться с угрозой атаки дронов. На практических уроках, которые проводят сотрудники института проблем управления РАН, десантники, прошедшие по несколько горячих точек. Роль «вражеского» дрона исполняет специальный беспилотник- мишень, который тоже производят в технопарке, печатают на 3D-принтере. Несколько таких уроков, и дрон из опасной и непредсказуемой мишени превращается в обычную, пусть и сложную цель. Но это обучение не только для людей. С каждым разом в беспилотник попасть будет сложнее, потому что они запоминают траектории пуль, учат новые маневры. По результатам стрельб, операторы дорабатывают алгоритмы: как машина должна двигаться, чтобы не уничтожили огнем с земли.

«Допустим сегодня проводили такой эксперимент: отрабатывали алгоритм управления дроном для того, чтобы он попытался уворачиваться от огня, от ружия, чтобы мог действовать сам, без действия опреатора. Там есть определенные маневры, то он уходит вправо-влево, то действует по кругу или по спирали», - рассказал оператор 4-й научной роты, взвод робототехники Евгений Штолик.

Есть транспортные дроны, которые поднимают десятки килограммов. Они незаменимы для снабжения во время позиционной войны. Когда все подъездные пути противнику известны и простреливаются, то грузы по воздуху доставлять будет безопаснее и надежнее.

«Представьте: 10 рейсов по 10 килограммов. Этого будет достаточно для автономно действующей группы на целые сутки. Можно будет задать разные направления, маршруты и дрон будет летать не по одной траектории, а по различным, к одной точке», - объяснил старший оператор 40-й научной роты, взвод робототехники Игорь Барабанщиков.

Роботы - это только небольшая часть исследований, над которыми работают военные ученые. «ЭРА» - фактически целый город, в котором работают лучшие молодые ученые страны.

В лаборатории биотехнологий разрабатывают новые тесты, которые будут со стопроцентной гарантией выявлять коронавирус. Или система, чтобы определить, в каком состоянии человек выходит на службу и можно ли ему выдавать оружие.

Этот прибор может считывать малейшие вибрации мышц лица и шеи, которых мы сами не замечаем. Именно они показывают, в каком эмоциональном состоянии человек сейчас находится. Скоро здесь создадут целый диагностический комплекс. На основе десятков показаний и тестов искусственный интеллект будет выдавать рекомендации: в какие войска нужно зачислить призывника, где ему будет комфортнее служить и где будет больше пользы. В перспективе внедрить такую систему в каждый военкомат страны.