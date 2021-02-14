«Слова имеют значение»: как проходили слушания на процессе по импичменту Трампу

Сенат конгресса США оправдал экс-президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту. Он стал первым президентом США, которому дважды за время правления пытались вынести вотум недоверия, и первым в истории, которого дважды оправдали сенаторы.

Для объявления импичмента экс-президенту не хватило 10 голосов конгрессменов. Пять дней длились слушания в Сенате. За это время не было выслушано ни одного свидетеля - все свелось к очередной словесной схватке демократов и республиканцев. И демократам так и не удалось убедить соперников в своей правоте.

«“За” - 57 голосов, “против” - 43. Необходимые две трети голосов за виновность - не набраны. Сенат постановил, что Дональд Джон Трамп, бывший президент Соединенных Штатов, не виновен по статьям импичмента», - сообщил сенатор США от штата Вермонт Патрик Лихи.

Исход этого дела никого не удивил. Но вот то, как шел процесс - сделало эту неделю по-настоящему исторической. Еще семь дней назад никто не мог точно сказать законно ли выносить импичмент бывшему президенту. В Конституции США - о таких ситуациях ни слова. Но Сенат постановил, что если нельзя, но очень хочется, - то можно.

Демократам расправиться с Трампом хотелось давно. Недаром крупнейшие демократические каналы транслировали все 36 часов затянутых судебных разбирательств в прямом эфире. К обсуждению подключились и все остальные медиа. Даже коронавирус и вакцина ушли на второй план. Такой информационной зацикленности США еще не видели: упоминания о слушаниях в Сенате есть на всех полосах газет: политика, скандалы и даже юмор.

Бывшего президента обвиняли в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для признания его виновным нужно было, чтобы минимум 17 республиканцев проголосовали против своего однопартийца. Поэтому сторона обвинения начала с эмоциональной стороны вопроса.

«Что такое повод для импичмента, как не это? Я призываю всех вас подумать об этом. Если это не может быть поводом для импичмента, то что может», - заявляла менеджер импичмента Дональду Трампу Джейми Раскин.

Громкие заявления обвинение подкрепило подборкой провокационных речей Трампа и роликами о штурме Капитолия. Эффектно смонтированные записи камер скрытого наблюдения и нагрудных регистраторов полицейских действительно выглядели пугающе.

Демократы утверждали, что часть погромщиков была хорошо подготовлена и точно знала, куда идет и что делает. Обвинение предоставило аудиозапись, на которой, якобы, помощники Нэнси Пелоси, прятавшиеся под столом в закрытом кабинете, звонят по телефону родным, чтобы рассказать, что участники штурма хотят убить спикера американского парламента.

Также были представлены ранее неопубликованные кадры, на которых видно, как вице-президента Майка Пенса вместе с женой, дочерью и ядерным чемоданчиком выводят из Капитолия, когда бунтовщики уже ворвались в здание. В толпе ему угрожали жестокой расправой.

Защита свое выступление начала вяло. Говорят, в первый день слушаний Трамп был настолько недоволен своими адвокатами, что устроил настоящую истерику. Но чем больше обвинение показывало роликов, тем громче становился голос защиты. Главным аргументов против обвинения стало то, что насколько откровенно демократы вырывали слова Дональда Трампа из контекста. Нестыковки и смысловой монтаж в роликах демократической партии стали очевидны, едва их сравнили с оригиналом.

«Они говорили, что слова имеют значения. Но они вырывали из контекста слова президента и редактировали их снова и снова. Они манипулировали видеоматериалами. Но на самом деле все было иначе», - заявил адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоэн.

В ролике демократов Трампа обрывают на полуслове. В переводе с английского получается, что экс-президент призывает своих сторонников идти в Капитолий, а толпа, якобы, вторит ему выкрикивая «давайте возьмем Капитолий!». Если же дослушать оригинальное видео до конца, то становится ясно, что Трамп сказал идти к Капитолию, чтобы поддержать сенаторов-республиканцев.

Подводя итог слушаниям, адвокаты Трампа напомнили историю попыток демократов отстранить президента от власти. Начиная с мнимого российского вмешательства в выборы и заканчивая штурмом Капитолия.

«Демократы были одержимы импичментом господину Трампу с самого начала его президентского срока. Они пытались объявить ему импичмент на первом году его срока, на втором году его срока. Они смогли объявить ему импичмент на третьем году его полномочий и снова - на четвертом. И теперь они провели фальшивый показательный процесс по импичменту, когда он уже является частным лицом, не находящимся у власти. Этот наспех организованный и неконституционный цирк - последняя, ​​отчаянная попытка демократов осуществить свое навязчивое желание последних пяти лет», - заявил адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин.

И все же импичмент экс-президенту - это не только навязчивое желание демократов. Если бы Сенат поддержал обвинение, то Трампу официально запретили бы баллотироваться в президенты в 2024 году. Теперь же перед ним горит зеленый свет. В заявлении по итогам слушаний, Трамп напомнил, что намерен использовать эту возможность.

“Это была очередная фаза величайшей охоты на ведьм в истории страны. Ни один президент не проходил через подобное испытание. Наше историческое, патриотическое, прекрасное движение за то, чтобы сделать Америку снова великой только начато. В ближайшие месяцы мне предстоит многим с вами поделиться», - заявил Дональд Трамп.

Пока чета Трампов проводит дни в солнечной Филадельфии. Мелания Трамп, вопреки слухам о ссоре с мужем, объявила об открытии офиса бывшей первой леди. Она, как и ее супруг, продолжит проекты, которыми занималась во времена жизни в Белом доме.