Летучие мыши, рынок или биолаборатория: что узнали об источнике COVID-19 эксперты ВОЗ в Ухане

Единственный эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков рассказал «Звезде» о работе по расследованию происхождения коронавируса в китайском Ухане и задачах по продолжению исследований. В городе он провел месяц - 2 недели на карантине и 2 недели работы с утра до позднего вечера. Специалист убежден, что на данном этапе миссия экспертов ВОЗ выполнена.

По его словам, не следовало ожидать, что международной группе в Ухане удастся установить источник возникновения коронавируса.

«Не надо ожидать от этой миссии того, что мы установим источник возникновения эпидемии. Это очень странно и наивно предполагать, что приедут эксперты через год - и что они должны увидеть? Какую-то гипотетическую летучую мышь с надписью "Это я"? Такого не должно было быть. Цель поездки - это первая фаза больших исследований, которые планируются»,- сказал он.

Дедков рассказал, что китайские исследователи вели себя достаточно открыто. Экспертам были предоставлены те данные, которые принимающая сторона посчитала нужным продемонстрировать. В процессе возникали дополнительные запросы со стороны группы, которые также удовлетворялись.

Для международных экспертов открыли двери в самом секретном месте Уханя - лаборатории Института вирусологии. Вердикт ученых - утечка вируса оттуда крайне маловероятна.

«Институт устроен очень правильно с точки соблюдения правил биобезопасности, там соблюдается регламент работ принятый. Работают высококвалифицированные специалисты. Поэтому никаких доказательств, что они нарушили регламент или работали с этим вирусом, на сегодня нет. Надо видеть эту лабораторию, сбежать оттуда никакая мышь не могла, это очень трудно представить. Даже если представить, что она сбежала - институт находится далеко от этого рынка, 20 км, река Янцзы течет, редкая мышь переплывет реку - никакая»,- сказал он.

Главной проблемой стало то, что экспертов пустили в Ухань только спустя год после начала пандемии. К этому моменту практически каждый сантиметр города подвергся тщательной дезинфекции. В том числе - и тот самый рынок морепродуктов, где, как предполагали, произошла первая вспышка инфекции.

«Представьте себе такой азиатский рынок, который достаточно плотный, с плотными рядами. С нашей точки зрения, это все санитарным требованиям не соответствует. Видно, что на рынке были все условия для того, чтобы инфекция распространялась. Возникла она там или нет - это другой вопрос. Мы искали следы летучих мышей, проживающих на рынке, и не нашли. Но нашли следы экскрементов грызунов. Потратили полчаса, у нас был в команде эксперт по диким животным - он ходил и смотрел»,- заявил Дедков.

Еще одна версия - источником инфекции стали не летучие мыши или панголины, а замороженное мясо, например, свиней, которое попало на уханьский рынок из-за границы. Однако данная версия считается маловероятной.

Эксперт добавил, что коронавирус появился из живой природы. Однако неизвестно, из какого вида животного он появился. Наиболее вероятным объектом исследователи считают летучую мышь. Рассматриваются варианты прямого перехода вируса от летучей мыши человеку и вариант с промежуточным хозяином, который показался международной группе наиболее логичным.

«Коронавирус возник у условной летучей мыши, ее съела кошка, кошка пришла к людям, и заболели люди - так это можно пересказать. Вероятнее всего, как-то так и было»,- предположил он.

Эксперты допускают возможность, что COVID-19 мог начать распространяться вовсе и не на рынке морепродуктов. Американский The Wall Street Journal опубликовал статью, где утверждается, что еще в октябре 19-го года в больницы провинции Хубэй попало несколько десятков пациентов с симптомами, похожими на коронавирус. Необходимы дальнейшие исследования - как биоматериалов этих пациентов, так и животных в дикой природе. По причине этого эксперты Всемирной организации здравоохранения обязательно вернутся в Китай.

«Если удастся обнаружить вирус в живой природе, это даст ответ на большую часть вопросов. Вот мы победим сейчас вирус в человеческой популяции, но, если он продолжает циркулировать, значит, рано или поздно произойдет следующий занос. Вот это надо понимать, к этому надо готовиться и принимать соответствующие меры»,- сказал Дедков.

Напомним, что 9 февраля группа экспертов Всемирной организации здравоохранения завершила свою работу в китайском городе Ухань, который в декабре 2019 года стал известен всему миру - здесь впервые был выявлен случай COVID-19.

Ученые озвучили первые результаты расследования. Утечка из лаборатории маловероятна. Нет прямых доказательств и тому, что источником заразы стали летучие мыши. В дикой природе коронавирус в чистом виде пока также не обнаружен. И каким образом COVID-19 попал на рынок Уханя, где он впервые был выявлен – по-прежнему неясно. Специалисты склоняются к выводу, что, скорее всего, вирус передался от животного к человеку через некое промежуточное звено.