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Власти Гвинеи официально объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Иван Линдеманн
18:13 14.02.2021
Отмечается, что вспышки зафиксированы в двух префектурах - Нзерекор и Гуек.
Власти Гвинеи официально объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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На юго-востоке Гвинеи началась эпидемия лихорадки Эбола. Об этом официально объявили власти страны.

Отмечается, что вспышки зафиксированы в двух префектурах - Нзерекор и Гуек.

«Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой», - сказано в документе кабмина, сообщает портал «Гинэ 114».

Совещание правительства решили провести после того, как медиками были получены положительные результаты исследования крови, взятой у четырех умерших с симптомами Эболы.

Портал отмечает, что первый случай заболевания был зафиксирован в Гвинее 28 января. Тогда от вируса скончалась медсестра. Позднее Эболу нашли у семи человек, которые присутствовали на ее похоронах.

В начале февраля вирус обнаружили в Конго. Там были зафиксированы четыре случая заболевания. Позднее двое пациентов скончались.

Первыми симптомами Эболы являются повышение температуры, сильная слабость, мышечные боли, головная боль и боль в горле. После этого может возникнуть сухой кашель и колющие боли в грудной клетке.

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