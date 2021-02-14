Власти Гвинеи официально объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

На юго-востоке Гвинеи началась эпидемия лихорадки Эбола. Об этом официально объявили власти страны.

Отмечается, что вспышки зафиксированы в двух префектурах - Нзерекор и Гуек.

«Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой», - сказано в документе кабмина, сообщает портал «Гинэ 114».

Совещание правительства решили провести после того, как медиками были получены положительные результаты исследования крови, взятой у четырех умерших с симптомами Эболы.

Портал отмечает, что первый случай заболевания был зафиксирован в Гвинее 28 января. Тогда от вируса скончалась медсестра. Позднее Эболу нашли у семи человек, которые присутствовали на ее похоронах.

В начале февраля вирус обнаружили в Конго. Там были зафиксированы четыре случая заболевания. Позднее двое пациентов скончались.

Первыми симптомами Эболы являются повышение температуры, сильная слабость, мышечные боли, головная боль и боль в горле. После этого может возникнуть сухой кашель и колющие боли в грудной клетке.