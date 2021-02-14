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Омбудсмен рассказала о девочке, чье тело нашли на детской площадке в Петербурге

Тамара Астапенкова
17:26 14.02.2021
Ребенок был из благополучной семьи и хорошо учился в школе.
Омбудсмен рассказала о девочке, чье тело нашли на детской площадке в Петербурге
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Санкт-Петербурге в пресс-службе городского Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной рассказали о десятилетней девочке, тело которой нашли сегодня утром на детской площадке в Колпинском районе.

Девочка была из благополучной семьи, не состояла на учете. Ребенок хорошо учился в школе, занимался в различных кружках.

Ранее стало известно, что десятилетняя девочка ушла сегодня около 04.30 утра из дома без верхней одежды. Ее мать искала ребенка во дворах, спустя два часа ее тело обнаружил местный житель на детской площадке, пишет РИА Новости.

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