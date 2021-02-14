Опубликован детальный красочный снимок кратера на Марсе

«Роскосмос» опубликовал фотографию стены кратера, который находится в нескольких сотнях километров от огромной равнины Эллада на Марсе. Как уточняется, размер кратера составляет 12 км, при этом на фото можно увидеть часть кратера площадью 5 на 10 км.

«Камера CaSSIS, установленная на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, сделала данный снимок. Цветные фильтры специальной камеры позволяют увидеть разнообразнейшую палитру красок. Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны»,-говорится на сайте госкорпорации.

На снимке можно увидеть нанесенные ветром песчаные отложения, которые и создают рябь на дне кратера. Их рыжеватый оттенок говорит о наличии оксидов железа, добавили в «Роскосмосе».