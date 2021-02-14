Глава Минфина дал совет по вложению денег
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, во что надо вкладывать деньги для гарантированного дохода. По его словам, облигации федерального займа для населения позволят не только сохранить сбережения, но и принесут доход.
«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей министерство финансов выпускает специальные бумаги - облигации федерального займа для населения. Гарантированный доход. Гарантировано, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», - сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что сейчас в стране наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений. Но инвестор должен понимать, что при переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, он может как выиграть, так и проиграть, предупредил глава Минфина.
Ранее Владимир Путин потребовал защитить интересы россиян, которые вкладывают деньги в ценные бумаги. По словам президент РФ, нельзя, чтобы эти граждане превратились в новую версию «обманутых дольщиков».