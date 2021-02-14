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Глава Минфина дал совет по вложению денег

Тамара Астапенкова
16:52 14.02.2021
По словам Антона Силуанова, в стране наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений.
Глава Минфина дал совет по вложению денег
© Фото: Алексей Подгорный, Pixabay
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Министр финансов Антон Силуанов рассказал, во что надо вкладывать деньги для гарантированного дохода. По его словам, облигации федерального займа для населения позволят не только сохранить сбережения, но и принесут доход.

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей министерство финансов выпускает специальные бумаги - облигации федерального займа для населения. Гарантированный доход. Гарантировано, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», - сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что сейчас в стране наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений. Но инвестор должен понимать, что при переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, он может как выиграть, так и проиграть, предупредил глава Минфина.

Ранее Владимир Путин потребовал защитить интересы россиян, которые вкладывают деньги в ценные бумаги. По словам президент РФ, нельзя, чтобы эти граждане превратились в новую версию «обманутых дольщиков».

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