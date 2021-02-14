В стране и мире Российский космонавт сфотографировал с МКС озеро в форме сердца Анна Назайкина Он написал, что такой необычный «рисунок» подготовила природа Земли. © Фото: kudsverchkov, VK Читайте нас на: Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился в Сети фотографией африканского озера Чад, которое по форме напоминает сердце. Размеры водоема, добавил он, постоянно меняются, и колебания порой бывают очень значительными. «Вот такой необычный «рисунок» в форме сердца, который приготовила природа Земли, попался в объектив фотоаппарата. Знаменитое африканское озеро Чад – уникальный природный объект»,- подписал он фото в «ВКонтакте. Также космонавт написал в соцсети, что происхождение водоема связано с возникновением прогиба земной коры, который и стал озерной впадиной. Это - единственный в пустыне водоем, который является пристанищем для многих видов животных и птиц, добавил Кудь-Сверчков. Местные жители называют озеро «морем Сахары», а слово «чад» переводится как «большая вода». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика