На Украине сообщили о гибели троих военнослужащих в Донбассе

В районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли украинские военнослужащие в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Север» в Facebook.

«При перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последнее время обострилась.

Напомним, что чуть более года назад в Париже состоялась встреча так называемой «нормандской четверки». Россия, Украина, Франция и Германия в очередной раз попытались определить кто и как должен выполнять Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу с принятием закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.