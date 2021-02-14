В Москве в субботу выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений

В прошедшую субботу, 13 февраля, в Москве выпало рекордные 17,6 мм осадков за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«13 февраля на метеостанции ВДНХ перекрыт рекорд абсолютного максимума осадков за сутки за всю историю метеонаблюдений. Выпало 17,6 мм осадков», - приводит ТАСС слова синоптика.

Вильфанд добавил, что предыдущий рекорд по количеству осадков в сутки был зафиксирован в 2019 году, когда выпало 13,6 мм осадков.

Ранее Вильфанд сообщил, что минувшая суббота стала вторым днем в списке самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Высота сугробов достигла 58-59 сантиметров.