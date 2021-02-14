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Погиб рабочий: СМИ узнали подробности обрушения шахты в Кузбассе

Анна Касаткина
01:59 14.02.2021
На поверхность вывели уже 93 человека из 98-ми, эвакуация продолжается.
Погиб рабочий: СМИ узнали подробности обрушения шахты в Кузбассе
© Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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Один рабочий погиб при обрушении шахты «Юбилейная» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области. Среди выведенных на поверхность людей пострадавших нет, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Сигнал об обрушении породы на горнодобывающем предприятии поступил в МЧС в 3.10 по местному времени (23.10 мск). На место выдвинулись 24 спасателя и пять единиц техники.

На момент обрушения в шахте находилось 98 человек. Проводится эвакуация, на поверхность вывели уже 93 человека. По предварительным данным, системы обеспечения шахты работают в штатном режиме.

На шахте «Юбилейная» добывают уголь ценной марки «Ж». Он используется при изготовлении кокса, а также выплавки чугуна и стали.

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