Погиб рабочий: СМИ узнали подробности обрушения шахты в Кузбассе

Один рабочий погиб при обрушении шахты «Юбилейная» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области. Среди выведенных на поверхность людей пострадавших нет, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Сигнал об обрушении породы на горнодобывающем предприятии поступил в МЧС в 3.10 по местному времени (23.10 мск). На место выдвинулись 24 спасателя и пять единиц техники.

На момент обрушения в шахте находилось 98 человек. Проводится эвакуация, на поверхность вывели уже 93 человека. По предварительным данным, системы обеспечения шахты работают в штатном режиме.

На шахте «Юбилейная» добывают уголь ценной марки «Ж». Он используется при изготовлении кокса, а также выплавки чугуна и стали.