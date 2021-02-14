СМИ: в ВОЗ назвали версию передачи COVID-19 через летучих мышей наиболее вероятной

Версия о передаче коронавируса нового типа через летучих мышей наиболее вероятна. Предполагается, что местом первоначального распространения вируса мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия. Об этом заявил член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения доктор Питер Дасзак.

«Если бы нужно было сказать, на какой путь распространения коронавируса вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму диких животных», - сказал Дасзак в интервью газете The New York Times.

По словам Дасзака, от летучих мышей могли быть инфицированы либо сотрудники одной из таких ферм, либо ее обитатели. Например, хорьки, барсуки, енотовидные собаки или циветы. Он сообщил, что идея передачи COVID-19 от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения.

Кроме того, специалист рассказал, что в ходе расследования был запрошен доступ к личным делам некоторых пациентов, однако получить их не удалось: в Китае медкарты пациентов крайне конфиденциальны.

«Мы хотели встретиться с некоторыми пациентами. Они не хотели встречаться, поэтому их не заставляли участвовать во встрече с нами», - добавил он.

9 февраля в ходе пресс-конференции представители группы экспертов ВОЗ заявили, что были рассмотрены четыре потенциальные гипотезы того, каким образом вирус Sars-Cov-2 мог распространиться. По мнению экспертов, то, что инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено, наиболее вероятно.