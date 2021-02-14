Киркоров рассказал, что Пригожин был «в миллиметре от смерти» из-за коронавируса

Иосиф Пригожин был на волоске от смерти. От коронавируса его чудом спасли арабские врачи. Об этом заявил друг продюсера Филипп Киркоров.

«Он достаточно серьезно переболел. Чуть там все не закончилось печально. Но врачи, видите, какие молодцы. Они спасли его», - сказал певец в эфире программы «Ты не поверишь!».

Киркоров отметил, что лечившие Пригожина специалисты были очень грамотные.

«Хотя он был, как я наслышан, ну не просто в сантиметре, в миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно», - уточнил певец.

Ранее стало известно, что 51-летний продюсер подхватил коронавирус во время отдыха в Дубае. Пригожин обратился к врачу только тогда, когда его состояние стало ухудшаться.

В настоящее время продюсер идет на поправку. Несколько дней назад он сообщил в социальных сетях, что расплакался, когда впервые после болезни встал с кровати.