Пострадавший в драке с Епифанцевым режиссер попал в больницу

Режиссер Ростислав Мусаев, пострадавший в драке с российским актером Владимиром Епифанцевым в одном из баров Санкт-Петербурга, сообщил о своей госпитализации после инцидента. Он заявил, что в ходе драки артист нанес ему несколько ударов и разбил нос.

«Я вернулся в Москву и чувствовал себя плохо, голова кружилась. Обратился за экстренной помощью в травматологический пункт, откуда был госпитализирован в стационарное отделение на дальнейшее лечение. Надо проверить голову, ребра, почки, селезенку — живые они или нет», — рассказал он StarHit.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге произошла драка с участием известных актеров Владимира Епифанцева и его бывшей жены Анастасии Веденской. После премьеры фильма, в котором Веденская сыграла главную роль, киногруппа отправилась в бар, где устроила мини-банкет.

По информации СМИ, во время вечеринки у исполнительницы главной роли случился конфликт со знакомой режиссера картины, в ходе которого актриса получила удар пивным бокалом. За бывшую супругу вступился Епифанцев, в результате завязалась потасовка. Сотрудники бара вызвали правоохранителей. Все участники драки были доставлены в отделение полиции.