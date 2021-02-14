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Новак заявил, что «Северный поток-2» выполнен более чем на 95%

Тамара Астапенкова
15:04 14.02.2021
По словам вице-премьера, проект абсолютно законен и полностью соответствует европейскому законодательству.
Новак заявил, что «Северный поток-2» выполнен более чем на 95%
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на деструктивные подходы со стороны США, затягивающие реализацию этого проекта. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

«“Северный поток – 2” - коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, заинтересованными в поставках газа из России. А также компанией “Газпром” создано совместное предприятие, которое практически более чем на 95% реализовало этот проект», - сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что проект абсолютно законен и полностью соответствует европейскому законодательству.

«Если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, то проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства. Поэтому и страны, которые участвуют в нем, заинтересованы в реализации этого проекта», - отметил Новак.

Ранее стало известно, что укладку трубопровода в водах Дании планируют завершить до конца апреля. Заканчивать строительство двух ниток газопровода от датского острова Борнхольм до границы с Германией будет судно «Фортуна», которое приступило к укладке «Северного потока-2» 6 февраля.

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