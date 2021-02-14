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Путин объяснил, почему РФ справляется с COVID-19 лучше других стран

Виктория Ивашечкина
01:05 14.02.2021
По мнению президента РФ, наиболее объективный показатель в данном случае - это количество заболевших на сто тысяч населения.
Путин объяснил, почему РФ справляется с COVID-19 лучше других стран
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с редакторами СМИ заявил, что сначала был расчет на то, что РФ ничего не сможет сделать с пандемией COVID-19. По словам президента, представители других стран «исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак».

«Сначала был расчет на то, что мы не сможем ничего сделать с коронавирусом, сначала же на это рассчитывали. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны», - подчеркнул российский лидер.

По его словам, самый объективный показатель в данном случае - это количество заболевших на сто тысяч населения.

«Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах- отметил Путин.

По словам российского лидера, в европейских странах высокий уровень здравоохранения и промышленности. Однако у них нет способности к мобилизации, как отметил Путин. Но, по словам президента, в России в этой сфере также проблем достаточно много.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе встречи с главредами СМИ заявил, что в России на данный момент много проблем и раздражение накапливается. Однако власть должна не «заливать проблемы» деньгами, а работать на регулярной основе.

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