Разорванный металл и торчащая арматура: опубликованы кадры с места обрушения кровли склада в Москве

МЧС обнародовало кадры с места обрушения кровли склада на улице Промышленной в Москве. На видео зафиксированы разрушения, которые произошли в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что крыша склада обрушилась под тяжестью скопившегося на ней снега. Один человек пострадал.

«В результате частичного обрушения кровли складского строения, расположенного по улице Промышленной в городе Москве, пострадал один мужчина, который от полученных травм скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по городу Москве.

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На месте обрушения кровли завершаются работы по разбору завалов, следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для восстановления всех обстоятельств произошедшего.