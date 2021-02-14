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Врач заявил, что перенесшие COVID-19 бессимптомно могут заразиться снова через полгода

Анна Назайкина
14:54 14.02.2021
Специалист отметил, что повторное заражение протекает в более легкой форме, нежели первичный случай.
Врач заявил, что перенесшие COVID-19 бессимптомно могут заразиться снова через полгода
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Перенесшие COVID-19 бессимптомно могут по прошествии полугода повторно заразиться. Это связано с недостаточно устойчивой иммунной системой, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

«Те люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, по научным данным, через 8 месяцев после болезни у большинства еще сохраняется тот или иной иммунитет к коронавирусу. Если человек болел не в бессимптомной форме, естественно, чтобы были клинические признаки болезни. Если же человек болел бессимптомно, то через полгода он, к сожалению, может повторно заболеть коронавирусом при определенной вирусной нагрузке», - сказал он в интервью радиостанции «Вести FM».

По существующим данным, после повторного инфицирования болезнь протекает в более легкой форме, чем первичный случай, добавил Тимаков. Кроме того, медик посоветовал тем, кто перенес COVID-19 без клинических проявлений, сделать прививку через полгода, а тем, кто болел в среднетяжелой или тяжелой форме - через год.

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 14 185 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, причем у 11,2% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 15 194 россиянам, скончались - 430. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 071 883 случая. За весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровел 3 593 101 человек.

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