В стране и мире Путин высказался о развитии отношений России с Японией Анна Назайкина Президент заявил, что РФ не станет принимать решения, которые противоречат Конституции. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена способствовать развитию отношений с Японией, но не станет принимать решения, которые противоречат Конституции страны. «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», – сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», где были показаны кадры встречи с главредами российских СМИ. Напомним, что Россия и Япония с середины прошлого века ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос принадлежности южной части Курил. РФ неоднократно заявляла, что суверенитет над этой территории не подлежит сомнению. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика