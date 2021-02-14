Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин высказался о развитии отношений России с Японией

Анна Назайкина
14:30 14.02.2021
Президент заявил, что РФ не станет принимать решения, которые противоречат Конституции.
Путин высказался о развитии отношений России с Японией
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена способствовать развитию отношений с Японией, но не станет принимать решения, которые противоречат Конституции страны.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», – сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», где были показаны кадры встречи с главредами российских СМИ.

Напомним, что Россия и Япония с середины прошлого века ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос принадлежности южной части Курил. РФ неоднократно заявляла, что суверенитет над этой территории не подлежит сомнению.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:28 ОПК
Видео
На уровне гиперзвука: раскрыты уникальные особенности российской СПРН
14:01 В стране и мире
Видео
Все ходуном: момент нового землетрясения в Японии сняли на видео
11:57 В стране и мире
В Москве на смену холодной весне придет жаркое лето
07:21 В стране и мире
В Роструде напомнили россиянам о шестидневной рабочей неделе
07:01 В стране и мире
Байден прокомментировал решение Сената по импичменту Трампу
Популярное
Популярное
Видео
Умная защита: эксперт рассказал об алгоритмах действия СПРН
Видео
«Берег усыпан мертвыми птицами»: житель Анапы рассказал о массовой гибели животных на пляже города
Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего
Видео
В Анапе у побережья Черного моря «закипела» вода: видео
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.