Все ходуном: момент нового землетрясения в Японии сняли на видео

В Японии, в районе префектуры Фукусима, произошло два новых землетрясения. Об этом информирует местное метеорологическое агентство.

Первые толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, находился на глубине 50 километров под водой.

Спустя чуть менее получаса в районе Фукусимы произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 4,3.

В Сети появилось видео, снятое пользователем Сети в собственной квартире в момент сейсмоактивности. На кадрах видно, как от подземных толчков качаются комнатные растения и картины на стенах.

В посольстве РФ в Японии, в свою очередь, заявили, что пока не располагают информацией о россиянах, пострадавших при землетрясении у берегов префектуры Фукусима.