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Один человек пострадал при обрушении кровли в Москве

Ян Брацкий
12:07 14.02.2021
Крыша склада обрушилась под тяжестью скопившегося на ней снега.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктория Гагкаева, РИА Новости
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Один человек пострадал и был госпитализирован в больницу с травмами после обрушения кровли склада в Москве. Инцидент произошел на Промышленной улице. Крыша обрушилась под тяжестью скопившегося на ней снега, сообщила пресс-служба МЧС. 

«По предварительной информации, произошло частичное обрушение центральной части легковозводимой металлической конструкции. По предварительным данным, пострадал один человек. По его состоянию необходимо обратиться к медикам за уточнением его состояния», - рассказал «Звезде» дежурный офицер ЦУКС МЧС Москвы Андрей Павлов.

На месте обрушения кровли завершаются работы по разбору завалов. Накануне похоже ЧП случилось в городе Людиново Калужской области, где обрушилась крыша старого ангара. Спасатели извлекли из-под обломков тело погибшего мужчины.

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