Один человек пострадал при обрушении кровли в Москве

Один человек пострадал и был госпитализирован в больницу с травмами после обрушения кровли склада в Москве. Инцидент произошел на Промышленной улице. Крыша обрушилась под тяжестью скопившегося на ней снега, сообщила пресс-служба МЧС.

«По предварительной информации, произошло частичное обрушение центральной части легковозводимой металлической конструкции. По предварительным данным, пострадал один человек. По его состоянию необходимо обратиться к медикам за уточнением его состояния», - рассказал «Звезде» дежурный офицер ЦУКС МЧС Москвы Андрей Павлов.

На месте обрушения кровли завершаются работы по разбору завалов. Накануне похоже ЧП случилось в городе Людиново Калужской области, где обрушилась крыша старого ангара. Спасатели извлекли из-под обломков тело погибшего мужчины.