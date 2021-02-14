В России выявлен минимум заразившихся COVID-19 с середины октября

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 14 185 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, причем у 11,2% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 15 194 россиянам, скончались - 430.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 559 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 099 новых случаев. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 828. Наименьшее число заболевших за сутки - в Тыве (4) и на Чукотке (2).

Напомним, что накануне сообщалось о 14 861 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 071 883 случая. За весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровел 3 593 101 человек.