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В России выявлен минимум заразившихся COVID-19 с середины октября

Анна Назайкина
12:01 14.02.2021
У 11,2% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
В России выявлен минимум заразившихся COVID-19 с середины октября
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 14 185 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, причем у 11,2% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 15 194 россиянам, скончались - 430.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 559 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 099 новых случаев. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 828. Наименьшее число заболевших за сутки - в Тыве (4) и на Чукотке (2).

Напомним, что накануне сообщалось о 14 861 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 071 883 случая. За весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровел 3 593 101 человек.

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