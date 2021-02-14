Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов написал из СИЗО осужденному за смертельную аварию в центре Москвы Михаилу Ефремову письмо. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, актер ответил Сафронову, однако пока письмо не дошло до адресата.

«Он рассказал, что написал ранее письмо Ефремову об их первой встрече в кафе в 2011 году. Иван тогда работал в "Коммерсанте", зашел с коллегой в кафе. В своем письме он пожелал Ефремову найти силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда. Теперь Ефремов написал ответ Сафронову, но он еще не дошел», - раскрыла Меркачева детали переписки в беседе с РИА Новости.

Представительница ОНК также сообщила информагентству, что Сафронов сейчас много читает и даже написал рассказ.

Бывшего журналиста, а ныне советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля прошлого года. ФСБ вменяет ему передачу секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» спецслужбам НАТО.

Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам тюрьмы за совершенное им в состоянии алкогольного и наркотического опьянения смертельное ДТП, однако позже Мосгорсуд снизил срок наказания артисту до 7,5 лет лишения свободы.