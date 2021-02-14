Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову

Роман Захаров
12:22 14.02.2021
Актер ответил собеседнику, однако пока письмо не дошло до адресата.
Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Читайте нас на:

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов написал из СИЗО осужденному за смертельную аварию в центре Москвы Михаилу Ефремову письмо. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, актер ответил Сафронову, однако пока письмо не дошло до адресата.

«Он рассказал, что написал ранее письмо Ефремову об их первой встрече в кафе в 2011 году. Иван тогда работал в "Коммерсанте", зашел с коллегой в кафе. В своем письме он пожелал Ефремову найти силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда. Теперь Ефремов написал ответ Сафронову, но он еще не дошел», - раскрыла Меркачева детали переписки в беседе с РИА Новости.

Представительница ОНК также сообщила информагентству, что Сафронов сейчас много читает и даже написал рассказ.

Бывшего журналиста, а ныне советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля прошлого года. ФСБ вменяет ему передачу секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» спецслужбам НАТО.

Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам тюрьмы за совершенное им в состоянии алкогольного и наркотического опьянения смертельное ДТП, однако позже Мосгорсуд снизил срок наказания артисту до 7,5 лет лишения свободы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.