В Москве на смену холодной весне придет жаркое лето

Март и первая половина апреля в Москве будут холодными. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом синоптик добавил, что май и лето в столице в 2021 году, напротив, будут теплыми и даже жаркими.

«Такой холодильник, такое мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины, это будет своеобразная камера холода, которая будет оказывать влияние на температурный фон. По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на 1-4 градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков. Причем с пролонгацией на начало апреля, может быть, даже на первую половину апреля», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Метеоролог также сообщил, что средней датой схода снежного покрова в российской столице в этом году станет 12 апреля, а самой поздней климатической датой данного события - 19 апреля. При этом в лесах снег может продержаться до начала мая.

«А потом климатическое качели пройдут в обратную сторону. Вторая половина апреля, май, весенне-летний сезон будет теплым и местами жарким. Климатическая система пойдет в знак плюс и компенсирует нам все неприятности, связанные с холодом. Будет резкое наступление весны по всем фронтам», - объяснил Тишковец.

В заключение синоптик предупредил, что резкое потепление может вызвать сложную паводковую ситуацию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей столицы и области не ждать скорого прихода весны. Он также попросил москвичей рассчитывать не на атмосферное тепло, а на семейное и душевное.