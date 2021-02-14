«Показал весь свой максимум»: политолог оценил шансы Трампа на возвращение в политику

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак заявил «Звезде», что дальнейшего политического пути у экс-президента США Дональда Трампа не будет. Также, по мнению эксперта, сомнений в том, что политика оправдают на процессе по импичменту, не было.

«По поводу оправдания, мне кажется, сомнений не было ни у кого. Слушайте, ну собрать 67 сенаторов...такая цифра и сделана, чтобы до последнего сохранять баланс между исполнительной и законодательной властью. Все-таки американцы не испытывают там радость какую-то, какое-то удовлетворение, что "скидывают" президента. Это все-таки считается позором Америки. То, что второй импичмент был обречен -это вне всякого сомнения»,-считает эксперт.

По словам политолога, Трамп останется в истории США особенным президентом.

«Он показал весь свой максимум, понимаете. Он по жизни жил неровно. Завершить карьеру президента, не избравшись второй раз, да еще и дважды импичмент - он хотел остаться в истории особенным президентом, таким особенным президентом он, пожалуй, в ней и останется»,- сказал Синельников-Оришак.

Кроме того, американист считает, что экс-президент уйдет из политики, так как второй раз он уже не справится с такой ответственностью.

«Никакого дальнейшего политического пути не будет. Никто его не выдвинет. Кому нужен человек, который не смог сконцентрироваться, когда у него все было в руках? Зачем рисковать? Второй раз он уже просто не вывезет»,- заявил он.

Ранее стало известно, что Сенат конгресса США оправдал экс-президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту. Согласились с обвинениями в отношении Трампа 57 сенаторов, против высказались 43. Для того, чтобы вынести импичмент, необходимо было, чтобы две трети сенаторов согласились с этим решением (не менее 67 из 100). Однако к 50 голосам демократов добавилось только семь голосов республиканцев вместо необходимых 17-ти.

Палата представителей конгресса 13 января объявила Трампу импичмент из-за подстрекательства к штурму Капитолия во время речи в Вашингтоне в день утверждения итогов президентских выборов. Ворвавшаяся в здание толпа прервала совместную сессию конгресса, в результате инцидента были пострадавшие, один человек погиб.

Дело об импичменте передали для рассмотрения в Сенат, который должен был вынести окончательное решение по вопросу. Предполагалось, что в случае импичмента Трамп больше не сможет баллотироваться в президенты.