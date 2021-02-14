Маск пригласил Путина пообщаться в голосовой соцсети

Американский миллиардер и предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил президенту Владимиру Путину побеседовать в голосовой социальной сети Clubhouse, которая постепенно набирает популярность в мире.

«Хотели бы вы присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?», - написал Маск в обращении к англоязычному аккаунту президента РФ в Twitter.

В своем следующем сообщении изобретатель на русском языке признался, что для него было бы большой честью пообщаться с главой российского государства.

Clubhouse - социальная сеть нового формата. Она не предусматривает отправку печатных сообщений. Пользователи могут общаться в голосовом режиме, а также отправлять и получать фото и видео. Всплеск интереса к социальной сети произошел после заявления Маска о намерении присоединиться к ее пользователям. Основателями Clubhouse являются выпускники Стэнфорда Рохан Сет и Пол Дэвисон.