Названы самые популярные виды мошенничества в Сети

В 2020 году вместе с притоком пользователей на электронные площадки увеличилось и число мошенников в Сети, а также различных сценариев их действий, появились новые виды и формы «ловушек». Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского» и «Тинькофф».

Около 60% успешных мошеннических атак в прошлом году проводилось по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в Сети - речь идет не только о реальных интернет-магазинах, но и о поддельных сайтах, отмечают эксперты «Тинькофф».

«Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тыс. рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, теряли в среднем 6 тыс. рублей», — ознакомился со сведениями специалистов RT.

Также в «Лаборатории Касперского» рассказали об одном из самых популярных видов мошенничества в сети - о фишинге, то есть создании копий известных сайтов и платежных форм. В прошлом году специалисты обнаружили более 7,4 тыс. ресурсов такого рода.

«Всего за 2020 год «Лаборатория Касперского» заблокировала больше 80 млн попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы, причем около трети из них (27 млн) касалось так называемых скам-ресурсов (мошеннических рассылок и объявлений о проведении акций или конкурсов. - Прим. ред.)», — уточнили эксперты.

Специалисты также дали пользователям Сети рекомендации, как защититься от ловушек мошенников. Так, они посоветовали периодически обновлять скачанные приложения, придумывать сложные пароли для своих профилей, проверять наименования сайтов, с недоверием относиться к «щедрым» предложениям, а также не переходить по подозрительным ссылкам.