В японской префектуре Фукусима произошло повторное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 5,2 балла.
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Повторное землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в японской префектуре Фукусима, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.
За последние сутки это второе мощное землетрясение в Японии. Первые толчки магнитудой 7,3 балла были зафиксированы накануне на северо-востоке страны в районе префектур Фукусима и Мияги. Эпицентр находился в Тихом океане.
В результате этого не менее 124 человек пострадали, а на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» произошли незначительные утечки радиоактивной воды. Подземные толчки ощущались в десяти префектурах.
Порядка миллиона человек из-за землетрясения остались без света, к настоящему времени электроснабжение почти везде восстановлено.