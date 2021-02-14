В японской префектуре Фукусима произошло повторное землетрясение

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в японской префектуре Фукусима, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

За последние сутки это второе мощное землетрясение в Японии. Первые толчки магнитудой 7,3 балла были зафиксированы накануне на северо-востоке страны в районе префектур Фукусима и Мияги. Эпицентр находился в Тихом океане.

В результате этого не менее 124 человек пострадали, а на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» произошли незначительные утечки радиоактивной воды. Подземные толчки ощущались в десяти префектурах.

Порядка миллиона человек из-за землетрясения остались без света, к настоящему времени электроснабжение почти везде восстановлено.