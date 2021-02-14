Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день

Употребление кофе не нанесет вреда здоровью, если не превышать допустимую дневную норму. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с RT.

«У кофе все-таки есть элемент формирования зависимости, и со временем это приводит к истощению нервной системы. Поэтому рекомендуют не больше двух чашек (в день - прим. ред.), если рассматривать с позиции психовозбуждающего эффекта», - объяснила специалист.

Врач добавила, что с точки зрения гастроэнтерологии идеальным вариантом будет употребление кофе во время еды.

«Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего. Если это в рамках полноценного завтрака, то вреда для ЖКТ практически нет», - поделилась Дианова.

При этом медик подчеркнула, что порой людям необходим даже не сам кофеин, а именно аромат и вкус кофе.

«Многих бодрит именно аромат за счет тех компонентов, которые в есть зернах. Они сохраняются, но только в ближайшие 20-30 минут после приготовления самого напитка, поэтому варить нужно кофе столько, сколько нужно в идеале, не варить на длительный срок, а использовать сразу же», - рассказала эксперт.

Второй прием кофе, по словам врача, часто обусловлен спадом бодрости, наступающим приблизительно после обеда.

«Если есть перекус, соответствующий полднику, то это то время, когда можно подключить вторую чашку за день», - посоветовала диетолог.

Также специалист отметила, что имеет в виду именно хороший, качественный зерновой кофе, приготовленный любым способом.

«Главное, чтобы кофе во второй прием был в рамках небольшого перекуса, тогда не будет изжоги», - уточнила Нурия Дианова.

Кроме того, гастроэнтеролог рекомендовала между приемами кофе пить больше воды, так как кофе обладает мочегонным эффектом. Для избегания проблем со сном она посоветовала не пить этот напиток после 18.00.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о смертельной опасности растворимого кофе.