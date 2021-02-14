«Несмотря ни на что»: Путин заявил о поддержке Донбасса

Российский лидер Владимир Путин во время беседы с главными редакторами СМИ признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».

«На наших с вами плечах - я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом», - подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что прежде, чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях любого шага со стороны России.

Также Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ подчеркнул, что видит усиление политики сдерживания РФ по мере того, как страна становится сильнее.