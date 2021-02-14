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Суббота стала вторым самым снежным днем в Москве за 142 года

Виктория Ивашечкина
00:43 14.02.2021
До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило лишь 2-3 сантиметров.
Суббота стала вторым самым снежным днем в Москве за 142 года
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что суббота, 13 февраля, стал вторым днем в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Таким образом, высота сугробов достигла 58-59 сантиметров.

«Завтра утром будут точные данные по сегодняшнему дню, но 60-сантиметровая отметка, рекордная высота, не превзойдена», - уточнил Вильфанд.

До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило 2-3 сантиметров, передает ТАСС. По словам Романа Вильфанда, утром в субботу, высота снежного покрова составляла 56 см.

Ранее сообщалось, что был побит рекорд 1973 года по количеству осадков - меньше, чем за сутки выпала почти двухнедельная норма снега.

Накануне также стало известно, что в московских аэропортах из-за сильнейшего снегопада были задержаны 125 рейсов, еще 22 отменены. В Домодедово перенесли 92 вылета, еще 17 отменили. В Шереметьево были задержаны 18 рейсов, во Внуково - 15, еще 2 отменены.

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