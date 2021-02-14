Путин: Россия не достигла своего пика, она на марше развития

Российская Федерация в данный момент не достигла своего пика, сейчас страна находится на «марше развития». Такое мнение высказал глава государства Владимир Путин в ходе совещания с главными редакторами СМИ.

Президент отметил, что в стране много проблем, однако это достаточно молодая нация, и «сердцевиной» ее будущего является любовь к Родине и патриотизм. Путин добавил, что у каждого народа, как и у каждого человека, есть своя судьба.

«Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, обществе, - идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития», - сказал президент.

Глава государства добавил, что любовь к Родине и отечеству базируется на любви к своей истории и своим предкам. Отрицать их и пренебрегать ими – значит, лишить себя будущего.