Путин заявил о готовности отключить зарубежные интернет-сервисы при враждебных действиях против РФ

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главредами СМИ рассказал, что меры в отношении зарубежных интернет-сервисы в России могут быть приняты лишь в случае враждебных действий с их стороны.

По словам президента, у него нет желания «что-то искусственно свинчивать и закручивать».

«Но когда какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю», - сказал Путин.

По словам российского лидера, власти не станут ничего «сворачивать до тех пор», пока у РФ не будет аналогичного продукта.

Путин подчеркнул, когда за рубежом увидят, что «есть альтернатива, то они и вести себя будут по-другому».

«Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся», - отметил президент.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи заявил, что видит усиление политики сдерживания РФ по мере того, как страна становится сильнее.