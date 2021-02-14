Путин объяснил, как противники России использовали Навального

Оппоненты России задействовали в своих интересах Алексея Навального в момент накопленного раздражения и недовольства людей во всем мире и в России, в частности. Об этом на встрече с главными редакторами российских СМИ заявил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, противники России давно используют в целях амбициозных и жаждущих власти людей и он не видит в этой ситуации ничего нового.

Говоря о незаконных акциях протеста в стране Путин отметил, что ситуацию с Навальным «используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов».

Обстоятельствами, при которых «человеку стало хуже жить», а виноватым в этом считают «начальство», пытаются пользоваться и в Европе, и в Соединенных Штатах, отметил президент.

«И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет», – сказал он.

Несогласованные акции протеста прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе и об опасности заражения коронавирусом. Кроме того, несогласованные акции прошли 2 февраля в столице во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.