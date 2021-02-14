Путин заявил, что власть не должна «заливать деньгами» проблемы

Проблем в стране много и раздражение накапливается, однако власть должна не «заливать проблемы» деньгами, а работать на регулярной основе. Об этом на встрече с главными редакторами СМИ заявил президент России Владимир Путин.

«Раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает... Поэтому понять можно людей, но здесь ведь в чем дело. Дело в том, что власть должна набраться терпения, работать тем не менее ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать на регулярной основе», – сказал он на встрече, кадры которой показали в эфире «России 24».

Путин подчеркнул, что действовать нужно не от случая к случаю, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности. Президент отметил, что выработана целя система способов развития различных областей экономики, соцсферы и жизненных пространств, крупных и малых городов.

«Люди смотрят, оценивают точнее, свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а понимая это, конечно, ускорять темпы развития. Вот в рамках нацпроектов и будем это делать», – добавил российский лидер.

Ранее Путин говорил о том, что национальные цели в стране остаются неизменными, несмотря на все существующие сложности. Он также назвал пять основных направлений развития страны.