Путин: политика сдерживания РФ началась сразу после стабилизации страны

Президент России Владимир Путин отметил, что видит усиление политики сдерживания РФ по мере того, как страна становится сильнее. Об этом президент заявил в ходе встречи с главными редакторами СМИ.

«Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — все, тогда началась сразу политика сдерживания. Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», - указал президент.

Путин отметил, что достижения России вызывают раздражение, и это порождает усиление политики сдерживания. В качестве яркого и очевидного примера президента привел создание вакцины от COVID-19.

В ходе встречи с главными редакторами СМИ глава государства коснулся различных вопросов внутренней повестки России и будущего страны. В частности, президент отметил, что согласно теории пассионарности нация не достигла своего пика и находится на марше развития.