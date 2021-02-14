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Путин: политика сдерживания РФ началась сразу после стабилизации страны

Вадим Синицын
00:05 14.02.2021
Усиление политики сдерживания РФ усиливается по мере того, как страна становится сильнее. Об этом Путин заявил в ходе встречи с главными редакторами СМИ.
Путин: политика сдерживания РФ началась сразу после стабилизации страны
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин отметил, что видит усиление политики сдерживания РФ по мере того, как страна становится сильнее. Об этом президент заявил в ходе встречи с главными редакторами СМИ.

«Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — все, тогда началась сразу политика сдерживания. Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», -  указал президент.

Путин отметил, что достижения России вызывают раздражение, и это порождает усиление политики сдерживания. В качестве яркого и очевидного примера президента привел создание вакцины от COVID-19.

В ходе встречи с главными редакторами СМИ глава государства коснулся различных вопросов внутренней повестки России и будущего страны. В частности, президент отметил, что согласно теории пассионарности нация не достигла своего пика и находится на марше развития.

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