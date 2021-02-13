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Ученые рассказали об опасности лечения COVID-19 витаминами

Роман Захаров
09:26 13.02.2021
По результатам проведенных исследований медики пришли к выводу, что употребление некоторых витаминов во время заболевания коронавирусом может нанести вред здоровью.
Ученые рассказали об опасности лечения COVID-19 витаминами
© Фото: Myriam Zilles, Unsplash
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Прем витамина С и цинка во время заболевания коронавирусом не является эффективным способом лечения и даже может нанести вред организму. Об этом сказано в научной статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

Согласно материалу, ученые провели эксперимент, в рамках которого разделили 214 зараженных COVID-19 пациентов на четыре группы. Три группы получали упомянутые добавки по отдельности или вместе, четвертая же - лечилась жаропонижающими препаратами, а также много отдыхала.

«Высокие дозы глюконата цинка, аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок не уменьшали симптомов (коронавируса - прим. ред.)», - объяснил доктор Милинд Десаи после проделанной работы.

Более того, в группах, где получали добавки, специалисты отметили ряд побочных эффектов от больших доз препаратов: у больных наблюдались тошнота, диарея и спазмы желудка.

По данным ученых, прием цинка в первые сутки после обнаружения симптомов простуды способствует сокращению времени заболевания лишь на один день. Употребление витамина С нужно строго контролировать: суточная норма должна быть не выше 75 миллиграмм для женщин и 90 - для мужчин.

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