Столичные аэропорты задержали или отменили более 30 рейсов из-за снегопада

В столичных аэропортах из-за сильного снегопада задержаны или отменены более 30 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 8.43 мск во «Внуково» задержано 5 рейсов. В «Домодедово» - 23 рейса задержано, 2 отменено. В «Шереметьево» - 5 задержано, 1 отменен.

Снегопад, обрушившийся на Москву в пятницу, побил рекорд почти 50-летней давности. За всю историю метеонаблюдений столь обильные осадки 12 февраля в столице были зафиксированы в 1973 году.

В результате буйства стихии движение в городе оказалось парализованным. По информации «Яндекс.Пробки», по состоянию на 8.30 утра 13 февраля заторы в Москве достигают 8 баллов.