Минобороны Великобритании заявило о «шокирующем состоянии» армии
Согласно данным отчета оборонного ведомства, Великобритании не хватает почти 15 тысяч военнослужащих.
© Фото: Amber Smith, ZUMAPRESS, Globallookpress
Минобороны Великобритании констатировало «шокирующее состояние» национальных вооруженных сил. Согласно отчету, лишь один из 33 британских пехотных батальонов полностью укомплектован кадрами. Новобранцы не торопятся пополнить ряды ВС из-за маленьких зарплат, пишет Daily Mail.
«Армия уже слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во все более опасном мире», - уверен экс-командующий британскими силами в Афганистане Ричард Кемп.
Согласно опубликованному отчету, вооруженным силам Великобритании не хватает около 15 тысяч военнослужащих. В боеготовом состоянии находятся только 11 тысяч человек. На фоне этого, власти Королевства готовы инвестировать рекордные суммы в национальную оборону.