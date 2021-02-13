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Минобороны Великобритании заявило о «шокирующем состоянии» армии

Ян Брацкий
08:10 13.02.2021
Согласно данным отчета оборонного ведомства, Великобритании не хватает почти 15 тысяч военнослужащих.
Минобороны Великобритании заявило о «шокирующем состоянии» армии
© Фото: Amber Smith, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Минобороны Великобритании констатировало «шокирующее состояние» национальных вооруженных сил. Согласно отчету, лишь один из 33 британских пехотных батальонов полностью укомплектован кадрами. Новобранцы не торопятся пополнить ряды ВС из-за маленьких зарплат, пишет Daily Mail.

«Армия уже слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во все более опасном мире», - уверен экс-командующий британскими силами в Афганистане Ричард Кемп.

Согласно опубликованному отчету, вооруженным силам Великобритании не хватает около 15 тысяч военнослужащих. В боеготовом состоянии находятся только 11 тысяч человек. На фоне этого, власти Королевства готовы инвестировать рекордные суммы в национальную оборону.

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