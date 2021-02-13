В стране и мире Минобороны Великобритании заявило о «шокирующем состоянии» армии Ян Брацкий Согласно данным отчета оборонного ведомства, Великобритании не хватает почти 15 тысяч военнослужащих. © Фото: Amber Smith, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Минобороны Великобритании констатировало «шокирующее состояние» национальных вооруженных сил. Согласно отчету, лишь один из 33 британских пехотных батальонов полностью укомплектован кадрами. Новобранцы не торопятся пополнить ряды ВС из-за маленьких зарплат, пишет Daily Mail. «Армия уже слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во все более опасном мире», - уверен экс-командующий британскими силами в Афганистане Ричард Кемп. Согласно опубликованному отчету, вооруженным силам Великобритании не хватает около 15 тысяч военнослужащих. В боеготовом состоянии находятся только 11 тысяч человек. На фоне этого, власти Королевства готовы инвестировать рекордные суммы в национальную оборону. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика