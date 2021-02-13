Зеленский перепутал Китай с Непалом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Китая с Китайским Новым годом (в 2021 году праздник пришелся на 12 февраля). При этом сообщение, опубликованное главой государства в Twitter, было проиллюстрировано изображением площади Дурбар, расположенной в столице Непала - Катманду.

Как пишет издание strana.ua, на ошибку первыми обратили внимание пользователи социальной сети.

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны», - сказано в обращении Зеленского.

Украинский лидер также выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество Киева и Пекина будет развиваться.

После того, как неточность принялись обсуждать пользователи соцсетей, публикация была удалена. Позже в Twitter президента появился тот же текст, но уже без иллюстрации.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский и его администрация уже не в первый раз оказываются в подобной неловкой ситуации. Например, в октябре прошлого года сотрудники офиса главы государства опубликовали отчет о его визите в Ригу, в котором перепутали Латвию с Литвой. А чуть раньше - в июле - пресс-служба президента Украины назвала столицей Канады город Торонто, хотя на самом деле ей является Оттава.