Дорожный Армагеддон: пробки к утру субботы в Москве достигли девяти баллов

К шести часам утра пробки в Москве достигли девяти баллов. Причина - аномальный снегопад, который накрыл столичный регион накануне. Снег идет не переставая, дует порывистый ветер. Коммунальщики расчищают основные магистрали и внутридворовые проезды, однако их усилий недостаточно и застрявшие автомобили буксуют повсеместно. Лучше всего дела обстоят в центре мегаполиса. Ну а по МКАДу ехать затруднительно. Десятки грузовых фур заблокировали движение по полосам.

Наиболее проблемные места - около развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе, внутренняя и внешняя стороны трассы между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом, около Химок и Дмитровского района столицы. От Третьего транспортного кольца в сторону области многокилометровая пробка на Варшавском шоссе, предупреждает РИА Новости.

Коммунальщики и дорожные службы работают в режиме аврала с утра пятницы, когда столица встала в семибальных пробках. С тех пор ситуация только ухудшается. Накануне заторы достигли максимально возможных значений - 10 баллов.

По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти до воскресенья. При этом, выпадет месячная норма осадков. Сугробы в Москве и области вырастут до 80 сантиметров. А вот с началом новой рабочей недели, когда регион окажется в тылу циклона, начнется резкое похолодание.