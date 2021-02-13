Диетолог предупредила о вреде популярных диет

Популярные диеты могут нанести серьезный урон здоровью. В этом уверена спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее мнению, любые формы голодания оказывают на организм стрессовое воздействие и перед тем, как садиться на диету, необходимо сходить на прием к врачу.

«Какая бы ни была диета, это все-таки специфическое питание, и перед тем, как садиться на ту или иную диету, человек должен в точности понимать, что у него в организме: хотя бы сдать анализы, сходить к терапевту. Есть ли какие-то воспалительные процессы, возможно, какие-то хронические заболевания ЖКТ - это тоже противопоказания для того, чтобы сидеть на каких-то конкретных диетах», - рассказала Писарева в беседе с RT.

Большинство людей, отмечает диетолог, выбирают схему голодания самостоятельно, зачастую основываясь на советах друзей и знакомых, а также рекомендаций из интернета. В таких случаях существует риск обострения хронических заболеваний. Кроме того, после возвращения к нормальному режиму питания, многие начинают есть еще больше, чем раньше. Особенный риск, по словам Писаревой, несут монодиеты.

«Например, гречневая диета или кефирная. Это тоже очень плохо, потому что во время того, как ты питаешься одним и тем же продуктом, организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы. Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало. Дня два он поест один и тот же продукт, потом он ему наскучивает. Эти диеты очень низкокалорийные», - добавила диетолог.

Не стоит налегать на смузи и соки - основу детокс-диеты. Смешение пяти-шести овощей, некоторые из которых вообще несовместимы - прямой путь на больничную койку с атрофией кишечника, предупреждает нутрициолог. Лучшим способом похудения эксперт считает разумное ограничение калорий, умеренные физические нагрузки и соблюдение рекомендаций специалистов.