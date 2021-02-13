В зимних оковах: какие последствия принесли в российские регионы мощные снегопады

Снегопад в Москве в пятницу побил рекорд. За всю историю метеонаблюдений столь обильные осадки 12 февраля были зафиксированы аж в 1973 году - почти 50 лет назад.

Из-за испортившейся погоды большегрузные автомобили вечером в пятницу блокировали движение на Третьем транспортном кольце. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«ТТК перекрыто в районе Новорижской эстакады, где из-за снега буксуют фуры», - сказано в сообщении.

Пробки вечером 12 февраля в Москве достигали девяти баллов.

От зимнего буйства пострадала не только столица, но и регионы. Например, в Брянске под тяжестью снега просела крыша ледового дворца «Пересвет», когда там занимались дети. Инцидентом уже занялся СКР.

В Лысковсом районе Нижегородской области на трассе М7 из-за метели образовалась многокилометровая пробка. В социальных сетях очевидцы рекомендуют людям, планирующим поездку по этой магистрали, отказаться от задумки, предупреждая, что в заторе можно простоять «долгие часы».

В Калининградской области, тем временем, впервые за долгое время начало замерзать Балтийское море. На водной глади появились ледовые фрагменты - это очень редкое явление для данного региона.

По прогнозам синоптиков, вскоре стихия нанесет мощный удар по Черноземью, Крыму, Уралу и Нижнему Поволжью. На перечисленные регионы надвигаются сильнейшие осадки и шквалистый ветер.